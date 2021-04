So Foot • 26/04/2021 à 14:00

Tactique : pourquoi Phil Foden est unique

Plus de quatre ans après avoir tapé dans l'œil de Pep Guardiola, Phil Foden est devenu, à 20 ans, un joueur central dans le club de sa vie et un joueur unique grâce à une capacité unique à jongler entre les rôles. Décryptage.

PSGManchester City 28/04/2021 Ligue des champions - 21h Diffusion sur

Il faut d'abord imaginer une nuit d'été américaine et vingt-deux types en short propulsés au milieu de l'essaim d'abeilles que peut devenir le NRG Stadium de Houston un soir de match. Puis, il faut écouter Pep Guardiola ouvrir son cœur au sujet d'un gosse qu'il vient de pousser dans le bain et qui semble déjà avoir choisi le camp des hommes qui aiment se balader avec un pistolet chargé à la ceinture :Phil Foden a toujours été un gars à part dans la maison de fous qu'est le football anglais et ce dès cette première soirée de l'été 2017 où, lors d'un match amical de pré-saison face