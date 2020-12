Tactique : pourquoi le 3-5-2 est une bonne option pour Thomas Tuchel

Au coeur d'un match au contexte unique, Thomas Tuchel a pour la première fois de la saison en C1 sorti un 3-5-2 qui a très bien fonctionné mercredi soir, voyant le PSG se régaler face à Basaksehir (5-1). Ce système, aligné pour la deuxième fois consécutive, est-il un système d'avenir ? Il possède, en tout cas, de beaux contours.

Sur cette séquence, on voit bien le 5-3-2 parisien et ses forces. Le PSG ne

C'est un défi du premier jour et un casse-tête qui se poursuit. Lorsqu'il arrive au PSG au printemps 2018, Thomas Tuchel a pris le temps de retourner son effectif dans tous les sens et sait l'enjeu principal de son mandat : si Paris est une équipe qui tourne, l'Allemand doit lui offrir de nouvelles options, de nouvelles forces, et lui permettre de résister aux chaleurs du printemps. Il doit surtout l'aider à proposer un pressing intense à la perte du ballon dans le camp adverse et doit donc travailler sur la compacité du bloc parisien pour y arriver. De l'extérieur, on dit la mission impossible et on se plaît à expliquer à Tuchel que quoi qu'il arrive, de par la nature des joueurs de son onze, son bloc sera découpé en deux parties distinctes, ce que les dernières semaines ont de nouveau contribué à alimenter. La réception de Manchester United fin octobre en a été le plus bel exemple, le match tournant à la caricature et laissant apparaître quasiment tout le long un 7+3 clair et net. Pour résoudre ce problème, Thomas Tuchel a alors ressorti récemment un vieux fantasme de son début de mandat, lui qui voulait à son arrivée au PSG installer son équipe en 3-5-2, ce qu'il avait fait sous plusieurs formes lors de l'automne 2018 : avec un Neymar en 10 derrière Mbappé et Cavani à Monaco (0-4) ou avec un duo Mbappé-Neymar devant, soutenu par un milieu à trois Verratti-Draxler-Di Maria comme à Naples (1-1) ou face à Lille (2-1). Ce système est revenu il y a peu, en fin de match face à Leipzig (1-0), en seconde période à Manchester (1-3), puis lors du déplacement sur la pelouse de Montpellier (1-3). Mardi et mercredi, face à Basaksehir, Tuchel a décidé de le déplier sur la table d'entrée pour la deuxième fois consécutive. Une surprise ? Pas forcément, puisque ce système, lorsqu'il se replie en 5-3-2, est souvent une bonne option pour une équipe qui cherche à se rassurer et permet d'avoir une base défensive solide, une grosse assise axiale et un contrôle optimal de la largeur, comme on le voit sur la photo suivante :