Tactique : Pedri, le prince sans case

Meilleur joueur du Barça cette saison à 18 ans, Pedri trimbale un paquet d'espoirs sur ses épaules. Peut-être avant tout car cet ado sait tout faire : marquer, passer, ouvrir des espaces, défendre... Au point d'être déjà indispensable et d'être une menace à surveiller pour le PSG.

"C'est un cadeau"

C'était il y a un peu moins de trois semaines, à Elche. Ronald Koeman venait de remporter sa dix-huitième victoire toutes compétitions confondues en tant qu'entraîneur d'un Barça qu'il rêve depuis le premier jour deet décidait de profiter de l'instant pour évoquer publiquement une découverte :Encore mieux : s'il a presque déjà déposé les armes dans la course à la Liga, le Barça ne perd plus en championnat depuis qu'il se balade en 4-3-3 avec son trio De Jong-Busquets-Pedri pour moteur.Tout n'est pas rose pour autant, puisque les Catalans ont été battus en finale de la Supercoupe d'Espagne par l'Athletic et en demi-finales aller de la Coupe du Roi à Séville cette semaine, mais Koeman semble tenir une formule vivante et plus positive depuis qu'il a opté pour une formule plus mouvante dans son animation que son 4-2-3-1 initial. Une formule qu'il devrait présenter au PSG mardi prochain et qui lui permet de redonner du relief à Frenkie de Jong, enfin éclatant (six buts marqués depuis début décembre, plus d'implication sur les phases offensives au point d'être parfois l'élément le plus haut sur le terrain lorsque Messi décroche) depuis le match face à la Real mi-décembre, mais aussi à Sergio Busquets, souvent dépassé lorsque l'entraîneur batave alignait un double pivot en début de saison et qui a retrouvé ses pantoufles en sentinelle. Un schéma qui aide surtout à l'explosion du troisième homme du trio : Pedri, 18 ans et déjà le monde à ses pieds.Mais pourquoi aime-t-on Pedri ? Tout simplement car à une époque où les mecs de son âge se plaisent, majoritairement, à brosser leur ego, le numéro 16 du Barça a choisi de mettre le sien de côté pour faire briller ceux qui l'entourent. Les supporters du club catalan étant des enfants gâtés, les débuts de l'international espoirs espagnol ont rapidement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com