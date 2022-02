Tactique : N'Golo Kanté, plus qu'un Pac-Man

De nouveau impressionnant dans son rôle de mangeur d'espaces, le milieu français, dont la première partie de saison a été tâchée par les blessures et le Covid, a confirmé face au LOSC qu'il était un cerveau rare pour briser les structures adverses et penser le jeu de son équipe.

20h16, sous les projecteurs de Stamford Bridge. Au centre de la piste, un homme haut de 168 centimètres est attaqué de toute part. Chelsea mène depuis huit minutes grâce à un coup de tête placé par Kai Havertz au milieu d'une défense de zone lilloise aléatoire, mais le LOSC tente de se rebiffer et voit notamment Renato Sanches faire parler sa puissance gourmande. Plus encore, les hommes de Jocelyn Gourvennec semblent doucement entrer dans le deuxième huitième de finale de Ligue des champions de l'histoire du club nordiste. Mais rien n'y fait : alerté par Christian Pulisic, puis chassé dans le rond central par quatre chiens blancs, N'Golo Kanté se marre et danse autour de Xeka avant de retrouver du bout du pied gauche son coéquipier américain, idéalement placé pour ensuite tourner le jeu vers César Azpilicueta. Le numéro 8 du LOSC a beau lever les bras, tout va trop vite pour des Lillois mangés sur plusieurs séquences par la vivacité balle au pied d'une troupe de champions d'Europe en titre que Thomas Tuchel disait pourtant au bord de la rupture physique il y a quelques jours. Cette scène est un parfait symbole de la soirée vécue par le gang du 59 à Londres, mardi soir. Face à un Chelsea mis dans des pantoufles par un premier but précoce, Lille a parfois montré des choses intéressantes , parfois réussi à toucher Jonathan Bamba dans le dos des pistons bleus (peut-être aurait-il fallu pousser le raisonnement en installant deux ailiers purs et en réaxant Sanches à la place d'Onana) ciblés par le staff nordiste avant la rencontre, parfois eu des séquences de possession à exploiter, mais, à chaque fois, Lille s'est tâché techniquement ou a pris un coup de jus envoyé par un adversaire qui a dicté pendant 90 minutes le rythme du débat. ", a soufflé après la rencontre un Jocelyn Gourvennec dont le plan de jeu a avant tout été guidé par la volonté de ne pas prendre la marée entre les lignes.