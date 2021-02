Tactique : Marco Verratti, le cerveau de Pochettino

Une nouvelle fois positionné un cran plus haut dimanche soir, l'Italien a régalé sur la pelouse du Vélodrome et a été omniprésent aux quatre coins du gazon. Retour sur une partition complète, qui confirme que le numéro 6 parisien a su s'inventer son propre rôle ces dernières semaines.

Paris enfonce Marseille dans la crise

C'était une nuit pour sortir le costume des grands soirs. Du moins, c'était le souhait des deux réalisateurs. Nasser Larguet, d'abord : "" Mauricio Pochettino, ensuite : "" Avant la rencontre, les deux techniciens cherchaient à appuyer sur un désir commun : que cet OM-PSG soit vivant, intense, brûlant, et qu'il décolle assez fort pour devenir un sommet, un vrai. Alors ? Alors, presque pschitt : dimanche soir, le PSG est venu au Vélodrome récolter sans trop de difficulté (0-2) ce que l'OM a semé aux quatre coins de la pelouse et cette rencontre a rapidement été privée de tout suspense. Paris n'a pas été impressionnant, mais Paris a fait le job. Marseille n'est pas totalement passé à côté de son choc et a offert un meilleur visage, en terme d'état d'esprit, que sur certains matchs européens de l'automne, mais sans vraiment être dangereux devant un Rico pourtant assez fébrile. Résultat : le PSG a remporté le 100Classique de l'histoire sans trop d'histoires. Circulez, y'a rien à voir ? Deux ou trois éléments, quand même, dont un plus convaincant que les autres : la confirmation que Marco Verratti est bien le Louis Bodin de ce PSG et que Mauricio Pochettino a fait de l'Italien le cerveau de son projet.Privé au coup d'envoi d'un Neymar malade, l'Argentin a de nouveau filé les clés du camion à Verratti dimanche soir et ce pour le meilleur : à Marseille, c'est la meilleure version du Hibou que l'on a eu sous les yeux. On a ainsi vu un Marco Verratti libre dans sa tête et ses mouvements, tantôt bélier pour déclencher le pressing des siens, tantôt animateur des circuits de sa troupe. Placé au volant du 4-3-3 dessiné par Pochettino (qui a parfois pris la forme d'un 4-2-3-1), l'Italien a été absolument partout Lire la suite de l'article sur SoFoot.com