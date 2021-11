Tactique : mais pourquoi cet Ajax est-il si excitant ?

Demi-finaliste de la Ligue des champions en 2019, l'Ajax a décidé de transformer le premier trimestre de la saison en mise à mort de chacun de ses adversaires : près de cinquante buts inscrits en quinze matchs disputés toutes compétitions confondues, des tonnes d'occasions, une défense imperméable... Mais quel est le secret de la troupe d'Erik ten Hag ? Il est simple : ces hommes cassent les codes.

Dans ce pays romantique, moderne et libertaire, ils ne parlent que de lui. Ils en parlent dans les rues des villes, dans les champs des campagnes, dans les escaliers des maisons. Ils en parlent à cause d'un chiffre brut : 416 habitants au kilomètre carré. L'histoire est ainsi faite : aux Pays-Bas, d'Amsterdam à Rotterdam, l'espace a toujours été de toutes les discussions et son utilisation optimale au centre d'un paquet de réflexions. Preuve en est, au Moyen-âge, face au faible nombre d'ares disponibles dans le pays, les Hollandais ont décidé d'assécher certains marécages pour les transformer en pâturages. Plus récemment, au cours de la première moitié du XXsiècle, une digue gigantesque a été construite en mer du Nord pour gagner artificiellement du terrain sur l'eau dans un pays dont 20% du territoire est en dessous du niveau de la mer et dont les deux tiers de la richesse nationale sont situés en territoire inondable.Évidemment, le football n'a pas été épargné par ces débats spatiaux, et un homme a d'ailleurs passé sa vie à vouloir conquérir l'espace : Rinus Michels, élu entraîneur du siècle dernier par la FIFA et inventeur du football total, un style fait de mouvements permanents et de permutations incessantes à une époque où le marquage individuel était une religion sacrée. Invité un jour à définir cette idée, Johan Cruyff, bras armé de Michels avant de prendre son relais en costume, a dit :Simple, non ? Encore faut-il avoir des joueurs au top techniquement, mais aussi des types capables de faire varier leur rôle en fonction des séquences et de courir comme des soiffards jusqu'à la dernière seconde, car c'est de la vitesse à tous les niveaux (dans les appels, dans les échanges, dans les déplacements) que l'espace naît. Parfait : c'est ce qu'Erik ten Hag possède aujourd'hui dans le barillet d'un Ajax déjà demi-finaliste Lire la suite de l'article sur SoFoot.com