Tactique : Lukaku, la planche bleue

De retour en Angleterre après deux ans passés à grandir sous les ordres d'Antonio Conte à l'Inter, Romelu Lukaku n'aura eu besoin que d'une rencontre pour montrer l'évolution de son jeu à la Premier League. Un point doit principalement être mis en avant : le jeu dos au but de l'attaquant belge, passé maître dans l'art de la planche.

D'un point de vue purement comptable, Romelu Lukaku a toujours fait le boulot. Lorsqu'il arrive au milieu du mois d'août 2019 sur les pelouses du centre d'entraînement de la Pinetina de Milan, Antonio Conte en a parfaitement conscience et n'a d'ailleurs aucune envie de lui parler de chiffres. Pas besoin. Ce que veut l'entraîneur italien, c'est parler palette avec son attaquant belge et lui lancer un avertissement clair : "" Le coach de l'Inter a l'intime conviction qu'une fois passé ce cap, Lukaku deviendra intouchable. Pour le faire grandir en ce sens, il l'installe trois mois durant face à une machine conçue pour les gardiens de but et dos à un adversaire direct (Andrea Ranocchia ou Stefan de Vrij). À chacune de ces séances spécifiques, le numéro 9 des Diables Rouges voit alors l'appareil lui envoyer des ballons à 30 ou 40 km/h et doit s'habituer à contrôler, tenir son adversaire à distance, puis remiser en retrait vers ses milieux. ""C'est bon. Maintenant, dos au but, je pense que c'est mort pour tout le monde"", rigolait l'intéressé lors d'un entretien donné à la RTBF avant le dernier Euro. Difficile aujourd'hui de lui donner tort : si Romelu Lukaku est avant tout un amoureux de "" et des courses dans la profondeur, ses deux saisons passées à l'Inter avec Conte l'ont fait passer du statut de joueur d'espace à celui d'attaquant total, capable de s'adapter à toutes les phases du jeu et d'utiliser surtout son gabarit pour protéger comme personne son ballon et faire ainsi reculer n'importe quelle défense. Désormais, le Belge sait simplement tout faire : marquer (64 fois en 95 matchs disputés avec l'Inter), servir (16 passes décisives délivrées sur la même période), créer des occasions, dribbler (deuxième meilleur dribbleur de l'effectif de l'Inter derrière Nicolo Barella la saison dernière), repousser, faire avancer... Voilà ce qu'il en disait à