Tactique : Liverpool, déjà l'alerte rouge ?

Neuvièmes de Premier League après sept rencontres disputées, les Reds réalisent un début de saison poussif. Alors que Jürgen Klopp entame sa septième saison sur les bords de la Mersey, le conte de fées semble rencontrer ses premiers drames. Retour sur les difficultés récentes de Liverpool avant d'affronter ce dimanche les nouveaux Rouges à la mode, les Gunners d'Arsenal.

Arsenal Liverpool 09/10/2022 à 17:30 Premier League Diffusion sur

Moins souverains dans la surface

Nul doute que cette année ne sera pas un énième affrontement acharné entre City et Liverpool pour le titre de Premier League. Si les premiers atteindront peut-être les 90 points en championnat comme ils en ont l'habitude, les seconds ont dû revoir leurs ambitions à la baisse. Après avoir entrevu un quadruplé historique en mai dernier, Klopp et les siens ont dû se consoler avec une FA Cup et une Carabao Cup. L'Allemand était alors loin de penser que les désillusions printanières allaient traverser l'été pour prendre une tournure bien plus problématique. Pourtant toujours dominants et tranchants avec ballon (troisième meilleure équipe de Premier League auxavec 16,26 produits), la perdition dessemble s'expliquer majoritairement par l'aspect défensif.Longtemps porté aux nues pour sa domination sans ballon grâce à son pressing caractéristique et à ses individualités hors normes, le Liverpool de Klopp a perdu de sa superbe dans le domaine. Alors qu'ils sont la deuxième meilleure équipe de Premier League en matière de tirs concédés (59) derrière les, lesn'affichent en revanche que le sixième meilleur total d'subis (9,51). Démontrant… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com