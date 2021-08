Tactique : Lionel Messi, trente minutes et des pistes

Face à Reims, à la soixante-sixième minute, Lionel Messi a effectué ses premières foulées avec le Paris Saint-Germain. Évidemment loin d'être suffisante, pour tout un tas de paramètres, pour pouvoir tabler sur le projet de jeu parisien tout au long de la saison, cette dernière demi-heure a été l'occasion d'entrevoir les premières idées du technicien argentin. Pour tenter de répondre à la question que tout le monde se pose : que diable peut-on bien faire avec Lionel Messi ?

L'entraîneur du @PSG_inside à une psychologie de poisson rouge. Sortir @neymarjr au moment où #Messi rentre c'est tout simplement stupide. Quand on a les trois meilleurs joueurs du monde dans son équipe, on les aligne, on écrit l'histoire #reimspsg -- jean-michel aphatie (@jmaphatie) August 29, 2021

Lionel Messi n'était pas titulaire, dimanche soir à Reims (0-2). Cela conforme deux choses : il n'est pas encore tout à fait à 100% de ses moyens physiquement et son coach, qui n'est ni un joueur assidu de FIFA Ultimate ni Jean-Michel Aphatie, a compris qu'une équipe n'est pas un bête conglomérat d'attaquants qui se marchent sur les souliers d'or.Neymar et Kylian Mbappé ont donc été alignés d'entrée au stade Auguste-Delaune. Mauricio Pochettino, qui avait décidé d'aller chercher haut, très haut le ballon, a donc préféré titulariser en plus de ses deux clinquants attaquants des joueurs qui grattent, grattent et regrattent. Verratti et Gueye ont sifflé un paquet de billes aux milieux rémois, Wijnaldum, plutôt poussif ballon au pied, a été intelligent dans le pressing haut - rappelons qu'il sort de six saisons avec Jürgen Klopp -, et Di María essayait sûrement de montrer que lui aussi voulait jouer cette saison lorsqu'il s'en allait jouer les morts de faim dans les pieds de Pedrag Rajkovi?, en première période. Comme souvent, Neymar et surtout Mbappé ont parfois fait des efforts, mais étaient les essieux les plus grinçants de la machine à