Tactique : les premières nuances du LOSC de Paulo Fonseca

Arrivé au LOSC fin juin, Paulo Fonseca a connu des débuts parfaits avec la Ligue 1 et a vu ses hommes disséminer face à l'AJ Auxerre une bonne quantité de ses marqueurs tactiques. S'il faut mesurer la portée de sa première sortie compte tenu de la faible opposition, l'évolution du projet de jeu lillois devrait être à suivre de près tout au long de la saison.

Nantes Lille 12/08/2022 - 21:00 Ligue 1 Diffusion sur

Il est sorti de sa tanière une première fois, fin juin , pour promettre à qui voulait l'entendre un football "". "", a-t-il même tenu à ajouter, laissant comprendre à plusieurs moments de sa présentation face à la presse qu'il avait parfaitement préparé son projet, lui qu'on n'avait plus vu enfiler une veste de coach depuis son départ de la Roma, en juin 2021. Puis, tout au long du mois de juillet, on a écouté les différents cavaliers du LOSC évoquer leur nouvelle collaboration avec celui vers qui tous les regards se tournent depuis quelques semaines : Paulo Fonseca, 49 ans, sa belle gueule, ses jolis mots et son désir de redonner au bolide nordiste, champion de France au printemps 2021, des couleurs dans le jeu. "