Tactique : le Paquetá déballé

Brillant tout au long de la Copa América avec le Brésil cet été, Lucas Paquetá vit un début de saison idéal entre les lignes de l'OL. Dimanche soir, il a livré, au Parc des Princes, une copie à l'image du football qu'il prône : un football combatif et réfléchi. Ce type est définitivement un cadeau pour la Ligue 1.

Lucas Paquetá a la réputation d'une pièce de puzzle. Pas une pièce que l'on utilise pour débuter, ni une pièce que l'on place pour fermer un angle, mais une pièce manquante, de celle que l'on cherche pendant des heures avant de pouvoir boucler à toute allure son 5000 pièces et qui aide au décrochage d'un sourire enfantin. Lors de son arrivée à Lyon, fin septembre 2020, il était pourtant difficile de connaître l'exacte nature d'un joueur qui a rapidement tenu à définir son foot comme. Interrogé quelques mois plus tard par, Paquetá avait tranché le débat à sa manière :(...)Reste que le Brésilien, brillant avec lalors de la dernière Copa América, ne se contente pas de jouer avec le sourire aux lèvres et de discuter balle au pied avec ses potes comme s'il distribuait les cartes avant une partie de belote. Non, Lucas Paquetá mêle détachement déroutant, délicatesse technique et puissance contagieuse. Deux chiffres permettent d'en attester : dimanche, au Parc des Princes, l'ancien joueur du Milan a été le Lyonnais qui a récupéré le plus de ballons (10) et celui qui a réussi le plus de dribbles (8). À Paris, malgré la défaite sur le gong de l'OL (2-1), le numéro 10, dont l'entraîneur Peter Bosz a salué après coup, a surtout, au-delà des lignes de statistiques, confirmé son statut de super-héros de la Ligue 1. Un super-héros qui se plaît à faire respirer son équipe en lui faisant gagner du temps sur chaque séquence et qui prend du plaisir à étouffer ses adversaires.