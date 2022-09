Tactique : Le départ canon d'Arsenal

Leader de Premier League avec cinq victoires en autant de rencontres, Mikel Arteta et les siens vivent un début de saison idyllique. Après trois premières saisons contrastées sous la houlette de l'Espagnol, le projet du North London semble enfin décoller alors que les Gunners disposent du plus jeune coach (40 ans) et du plus jeune effectif (23,9 ans de moyenne d'âge) du championnat. Il fallait décortiquer ça avant un déplacement à Manchester United, ce dimanche.

Manchester United Arsenal 04/09/2022 à 17:30 Premier League Diffusion sur

Les ministres de l'intérieur

Pour son premier job après ses études, difficile de rêver directement du poste de ses rêves. Pourtant c'est ce que Mikel Arteta a obtenu. En décembre 2019 après plus de 3 ans de formation dans une des - si ce n'est la - meilleures écoles du monde dirigée par Pep Guardiola, l'Espagnol s'est vu offrir le poste d'entraîneur numéro un d'Arsenal. Un club pour lequel il a disputé 150 matchs, certains même en arborant le brassard de capitaine. Toutefois, il existe une différence entre théorie et pratique. Et si l'ancien joueur du PSG ne manque pas d'idées et de connaissances footballistiques, la réalité de son début d'aventure rouge et blanche est plus difficile. Après deux huitièmes places et une cinquième place en Premier League lors des trois dernières saisons, Arteta a su maintenir la confiance de son board au même titre que la méfiance de certains supporters. Aujourd'hui, tout est différent et le chant préféré des supporters londonienspeut enfin résonner pleinement dans l'Emirates Stadium.Les pommes ne sont pas tombées trop loin de l'arbre. Ou plutôt, l'enseignement de Pep Guardiola a bien été assimilé par Super Mik. De fait, certaines innovations… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com