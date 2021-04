Tactique : le coup parfait de Zidane face au Barça

Puisqu'il savait son Real touché physiquement, Zinédine Zidane a tenté et réussi un coup tactique parfait face au Barça (2-1) en misant sur les jambes fraîches de Federico Valverde et sur un bloc bas qui a fait dérailler le plan A de Ronald Koeman. Voilà comment.

" Au terme d'une nuit glacée, passée à se battre contre les éléments et à résister lors d'une deuxième mi-temps où ses hommes ont été secoués par un Barça qui s'est mis à chanter une fois la pluie venue, on a vu Zinédine Zidane se pointer en conférence de presse et deux images se sont alors superposées. Celle du Zidane dans les cordes au début de l'hiver, cerné comme rarement, qui assurait à qui voulait l'entendre qu'il sortirait coûte le coûte le Real d'une énième situation brûlante. Puis, celle du Zidane du printemps, souriant et confiant façon Nadal à Roland-Garros, qui redevient cet homme que Florentino Perez jugeait l'été dernier "". Là, l'entraîneur madrilène s'est allumé : "" En silence mais avec une féroce habitude. Avant le match de l'Atlético face au Bétis dimanche soir, revoilà donc le Real de Zidane, vainqueur samedi soir du Barça (2-1), à sa place : au sommet de la Liga et presque en demi-finale de la Ligue des champions. Plus que jamais vivant. Et surtout armé d'une certitude : ce Real sait danser sur toutes les musiques et, en fonction de l'adversaire, trouve toujours un plan pour s'adapter et injecter son venin. Amer, Ronald Koeman l'a parfaitement résumé : "