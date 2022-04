Tactique : le costume réajusté de Sadio Mané

Réaxé par Jürgen Klopp depuis son retour de la CAN pour permettre l'émergence de Luis Díaz, Sadio Mané brille depuis plusieurs semaines dans un nouveau rôle. Liverpool pourrait en avoir besoin mercredi soir face au Villarreal d'Unai Emery.

Liverpool Villarreal 27/04/2022 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

C'est un souvenir de voyage, coincé au milieu d'une énième saison périlleuse. Le 12 septembre 2021, Sadio Mané, porté par ses jambes taillées comme des pinceaux et ses idées à gogo, galope à Elland Road et aide Liverpool à marcher sur le Leeds de Marcelo Bielsa (0-3). Après la fête, on ne parle pourtant encore une fois quasiment que de son pote bouclé : Mohamed Salah, auteur à la vingtième minute de son centième but en Premier League. Cela va à Mané, qui adore autant dribbler les projecteurs que rendre fous ses gardes du corps en crampons, mais un petit événement vient pourtant de se jouer cet après-midi-là, dans le nord de l'Angleterre. Arrivé en juillet 2016 de Southampton après deux saisons passées à martyriser les défenses du Royaume à l'aide d'un combo puissance-vitesse difficile à contenir, l'international sénégalais, souvent intenable sur les premiers mètres et presque impossible à arrêter sur les suivants, est ensuite devenu une bombe dans la profondeur façon John Barnes à Liverpool à l'aide, entre autres, d'une science de l'appel croisé mise au service des qualités de ses deux autres compères du rayon offensif (Firmino et Salah). Son match livré à l'Allianz Arena de Munich (1-3) en mars 2019 restera comme le symbole de sa… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com