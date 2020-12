Tactique : le bilan de Noël de la Ligue 1

16 journées, 158 matchs joués, 4840 joueurs utilisés, 434 buts marqués : l'heure est aux premiers enseignements tactiques de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Avec quelques équipes audacieuses, des déceptions, des surprises, des révélations. On fait le bilan, calmement.

La question : le PSG peut-il vraiment se faire souffler le titre ?

Le carnet tactique de Lille-PSG

Le début de saison l'avait fait sentir, et tout le monde l'attendait au tournant : battu deux fois lors des trois premières journées (à Lens et contre l'OM), puis deux autres fois ensuite (à Monaco et face à Lyon), incapable de dégager une réelle identité collective, bousculé défensivement lors de plusieurs rencontres (16 tirs concédés face à Dijon, 18 contre Bordeaux et une surperformance défensive globale avec 18.33xGA - nombre de buts que le PSG "aurait dû" encaisser - contre 10 buts réellement encaissés), le PSG a ramassé des coups lors de ses seize premières sorties de la saison. Pire : les Parisiens ont livré une première partie de saison record avec une première défaite au Parc face à l'OM dans l'ère QSI, une première défaite au Parc face à l'OL dans l'ère QSI, une première défaite au Parc en phase de poules de Ligue des champions dans l'ère QSI, trois rencontres à un tir cadré ou moins en Ligue 1, ce qui est aussi une première dans l'ère QSI, et même le premier 0-0 concédé depuis un Caen-PSG de mai 2018, qui était alors une affiche de dernière journée de championnat.Autre chose ? Oui : le PSG n'a battu qu'un seul de ses colocataires du top 5 - le Stade rennais (3-0), début novembre - et a été séché par deux d'entre eux. Mais voilà, après seize journées de championnat, la bande à Tuchel est aujourd'hui troisième de Ligue 1 et est tout sauf décrochée pour le titre. Cela dit beaucoup du niveau de la Ligue 1, mais aussi de la régularité de l'adversité présentée aux Parisiens (le LOSC et l'OL n'ont été battus qu'une fois, mais ont concédé 6 nuls, dont 50% à domicile), tout ça alors que le champion de France en titre n'a eu aucune préparation et doit bastonner tous les trois jours avec une infirmerie qui dégueule. Titillé, bousculé, un brin contesté, le PSG, meilleure attaque (35 buts marqués) et co-meilleure défense (10 buts encaissés) du championnat, ne sait pas toujours où il va. Il s'est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com