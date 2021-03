Tactique : la vague de Thomas Tuchel

Viré du PSG à Noël, Thomas Tuchel a réussi trois mois plus tard le meilleur début de l'histoire d'un entraîneur de Chelsea. Mercredi soir, face à l'Atlético, l'Allemand a surtout vu sa nouvelle armée livrer une leçon de cocktail parfaitement maîtrisée : pressing sauvage, gestion du ballon et du temps, sorties de balle collectives.

Le soir d'une autre nuit européenne, dans le vestiaire du Parc des Princes, Thomas Tuchel avait ainsi excité ses hommes avant de défier l'Étoile Rouge de Belgrade : "" Résultat : le PSG s'était largement imposé (6-1) et n'avait laissé que des miettes à un adversaire rapidement transformé en brochette. Cet amour de la chasse, Tuchel l'avait également évoqué après la défaite assez sévère des Parisiens à Anfield, en septembre 2018, soit au tout début de son aventure française. Souvenirs : "" Thomas Tuchel n'a jamais voulu presser et contre-presser pour le plaisir d'obtenir rapidement des cartouches offensives. Comme Pep Guardiola, l'Allemand a toujours fait de son travail sur l'organisation défensive une base pour la bonne et simple raison qu'une équipe qui a mal défendu est avant tout une équipe qui s'est mal positionnée en phase offensive. Ainsi, on pense aussi défensif en jouant une phase offensive. Le contre-pressing, qui peut parfois prendre l'allure d'un "" comme le théorise Helmut Gross, penseur duqui a toujours aimé voir des équipes prendre "", devient alors une arme de contrôle massif. Tuchel rêvait de l'installer sur la durée au PSG mais s'est finalement heurté, à