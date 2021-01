Tactique : la patte Pochettino, c'est quoi ?

Arrivé samedi à Paris, Mauricio Pochettino va commencer son aventure d'entraîneur du PSG mercredi soir, à Saint-Étienne, en même temps qu'un grand défi : imposer sa vision des choses à un effectif en quête de style. Mais c'est quoi au juste la patte Pochettino ?

Saint-ÉtienneParis S-G le 06/01/2021 à 21:00 Ligue 1 Diffusion sur

Alors, Mauricio, ton Paris sera-t-il rigide et lisse ? Pas d'inquiétude à avoir : la réponse est non., a plutôt averti Pochettino lors de sa première prise de parole officielle en tant qu'entraîneur du PSG. Un peu plus d'un an après s'être fait jeter du pont du navire Tottenham, bateau dont il avait récupéré la barre en juillet 2014 et qu'il a notamment réussi à mener sur les rives d'une finale de Ligue des champions au printemps 2019, l'Argentin est de retour aux affaires, déclenchant automatiquement le début d'une nouvelle grande enquête. Comme à chaque arrivée d'un nouvel entraîneur à Paris, l'attention médiatique est posée sur la grande noce : Pochettino ici, Pochettino là, Pochettino comme ci, Pochettino comme ça. Chaque journaliste fouille dans ses vieux carnets pour trouver des témoins, et chaque observateur cherche à caler le nouvel Lire la suite de l'article sur SoFoot.com