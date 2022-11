Tactique : l'OL de but en Blanc

Laurent Blanc, qui n'avait plus coaché en Europe depuis la fin de son aventure au PSG il y a six ans, ressort sa touillette de café pour tenter de mettre fin à l'hémorragie lyonnaise. Retour sur le début de mandat du Président avant la réception de l'OGC Nice ce vendredi.

Olympique lyonnais OGC Nice 11/11/2022 à 21:00 Ligue 1 Diffusion sur

Rennes, Montpellier, Lille, Marseille et Nice : voilà le calendrier dantesque qui attendait Laurent Blanc jusqu'à la Coupe du monde. Dixième de Ligue 1 au moment de la prise de fonction du champion du monde 1998, l'OL ne pointe qu'à la huitième place quatre journées plus tard. Si les résultats mitigés peuvent s'expliquer par le calibre des adversaires rencontrés, le jeu déployé face à ces derniers peinent toujours à convaincre. Défaits à Rennes , victorieux dans les dernières minutes à la Mosson, heureux gagnants face aux Dogues et battus sans rien montrer au Vélodrome ... Laurent Blanc a toutefois réinstallé certains cadres comme Moussa Dembélé, Houssem Aouar ou Jérôme Boateng - opéré du ménisque et absent face aux Aiglons - qui peuvent faciliter certaines séquences grâce à leurs qualités individuelles, mais qui ne peuvent évidemment pas combler… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com