Tactique : l'Angleterre, reine du bouclier

Battue en demi-finale du Mondial 2018, l'Angleterre a su affiner son approche pour arriver à cet Euro avec un plan capable d'éteindre n'importe quel adversaire et de maîtriser en permanence le rythme de ses rencontres. De cette question de tempo dépendra également la montée de la dernière marche face à l'Italie, dimanche.

Du pourquoi de la possession

Quel bruit fait l'histoire qui bascule ? Un boucan terrible, porté par de vieux classiques -et- installés de force depuis quelques jours dans les cervelles et imagé par des types à gorges déployées et tous tétons dehors. Mercredi soir, Wembley, réouvert en 2007, a sans aucun doute connu la plus belle nuit de son histoire moderne et il fallait pourtant voir, en contrebas, Gareth Southgate marcher tout en calme et en maîtrise entre les vagues, sans doute conscient d'avoir réussi un nouveau tour de force dans un Euro qui restera comme celui où l'Angleterre est enfin parvenue à faire exploser un plafond de verre contre lequel elle s'est tant de fois fracassée les dents. Ce qui nous amène au plan de bataille du dresseur des: un plan qui déplié depuis le début de la compétition et qui voit l'Angleterre, quatrième du Mondial 2018, éteindre un à un des adversaires à qui elle ne concède quasiment rien. Preuve ultime, le Danemark, arrivé dans le dernier carré avec la co-meilleure attaque de l'Euro et l'étiquette d'équipe qui frappait le plus au but du tournoi (85 fois avant d'affronter l'Angleterre), est reparti de Londres avec une fiche offensive rabotée : 6 tirs (3 cadrés), dont un seul effectué dans la surface anglaise, et un but - le premier concédé par les Anglais depuis le début de l'Euro - marqué sur un exploit individuel (un coup franc de Damsgaard). Là est évidemment la première réussite de Southgate dans cet Euro, lui qui a fait de son gang, au risque de générer des frustrations, une formidable machine à contrôler les secousses adverses.Au fond, Gareth Southgate se fiche des frustrations et dimanche soir, si l'Angleterre s'embrase pour fêter le deuxième titre international de son histoire, plus personne au pays ne trouvera quelque chose à redire sur l'approche tout en calcul de son sélectionneur, d'autant plus que lesont su ajouter progressivement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com