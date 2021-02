Tactique : Jorge Sampaoli, à la poursuite de l'euphorie

Attendu à Marseille en fin de semaine, l'entraîneur argentin, qui bosse sur les matchs de l'OM avec son staff depuis plusieurs jours, engendre une énorme attente et un fantasme : refaire du club marseillais un volcan capable d'érupter de nouveau sur la France du foot. Voilà ce que ça peut donner, quand tout s'aligne.

Vidéo

Jorge Sampaoli entend un cri, ou plutôt des cris. Debout sur le gazon du stade municipal de Concepción, l'Argentin tend alors l'oreille, de manière à pouvoir distinguer les mots éructés par une foule massée dans un coin de l'enceinte.en V.F., le Ballet faisant ici référence au, surnom donné à la génération d'Universidad de Chile qui a enchaîné les titres dans les années 1960). C'est un soir de décembre, en 2012, une nuit où Sampaoli vient de mettre un point final à l'un des chapitres les plus riches de sa vie : un chapitre éclatant et audacieux, qui l'a vu changer de dimension et lui permet d'être attendu, le lendemain, à Santiago, pour être fait sélectionneur national du Chili. Mais pourquoi lui, au juste ? Au moins pour trois raisons. D'abord, car la, sixième du championnat de qualifications à la Coupe du monde 2014, vient de prendre trois baffes consécutives et voit son ticket pour le Mondial brésilien brûler dangereusement. Ensuite, car Sampaoli est le coach du moment, celui qui a réussi à refaire d'Universidad de Chile une équipe pétillante et bagarreuse, si pétillante que la U a remporté la Copa Sudamericana en 2011 en bouclant au passage le tournoi invaincue après avoir filé plusieurs leçons, et qu'il semble être le seul capable de refiler une âme à une sélection nostalgique de Marcelo Bielsa. Enfin, car le coach râblé ne vient pas seul, mais accompagné d'une vieille promesse : celle de rendre les gens. Alerte : si les résultats n'ont pas toujours suivi, Sampaoli a quasiment toujours tenu parole.