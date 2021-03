Tactique : Hicham Boudaoui, le distributeur des sables

Titularisé en relayeur à Rennes vendredi soir, le milieu algérien de l'OGC Nice a été "monstrueux" selon son entraîneur, Adrian Ursea, et salué par tous pour sa nouvelle performance complète. Mais pourquoi ? Décryptage.

Hicham Boudaoui a l'image d'une porte. Littéralement. Explications de l'intéressé :Questionné pardans la quête d'un portrait il y a quelques jours, le jeune milieu algérien a peiné à masquer sa timidité, ce à quoi l'un de ses formateurs au Paradou AC, Olivier Rousset, a ajouté quelques éléments :Pas de panique : la porte Boudaoui peut aussi, et surtout, claquée, de manière à ouvrir et fermer les espaces, ce qu'on a vu vendredi soir sur la pelouse de Rennes, où, après quelques semaines passées dans un déguisement de sentinelle, celui qui est arrivé chez les Aiglons en septembre 2019 a été installé par Adrian Ursea dans un rôle de relayeur. Résultat ? L'Algérien a renversé d'un coup de pied un gros baril d'étincelles et a rayonné sur la pelouse du Roazhon Park, jouant au passage un rôle central dans la première victoire niçoise à l'extérieur depuis un succès arraché à Lens (0-1) mi-janvier. Trois points pour un coup à trois bandes : l'OGC Nice a enfin livré un match complet, au point de réussir à gommer certaines erreurs individuelles - notamment celle de Saliba qui a amené au but de Terrier - par des éclats collectifs, Ursea voit ce lundi ses hommes pointer à sept longueurs de la zone rouge et le coach azuéren sait pour de bon qu'il tient avec Hicham Boudaoui un footballeur à part.