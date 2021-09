Tactique : Griezmann, la tournée du patron

Replacé au centre des échanges grâce à la réinstallation d'un 3-4-1-2 qui aura aussi eu le mérite de resserrer le trio offensif des Bleus à l'intérieur du jeu, Antoine Griezmann a brillé mardi soir face à la Finlande (2-0) et en a profité pour égaler le nombre de buts inscrits par Michel Platini en équipe de France. Explications.

Les chiffres d'Antoine Griezmann face à la Finlande

Map des ballons touchés par Antoine Griezmann mardi soir.

ballons touchés, là où le numéro 7 des Bleus en avait touché 66 à Kiev, samedi soir, et 56 face à la Bosnie. tirs, cadrés et buts, contre 4 tirs et un but involontaire lors des deux rencontres précédentes., soit son influence sur la possession de l'équipe de France alors qu'elle n'avait pas dépassé les 4,8% depuis le début du rassemblement. tacles tentés (plus que n'importe quel autre joueur français), réussis (seul Presnel Kimpembe égale ce total) et ballons récupérés au total. passes clés (dont deux pour Benzema), là-aussi dans le haut du panier français aux côtés de Léo Dubois et Karim Benzema. passes échangées entre Benzema et Griezmann mardi soir (11 initiées par le premier, 17 par le second). Alerte : le cerveau est revenu et, d'un coup d'un seul, on a eu l'impression de reprendre en pleine tête de vieilles effluves familières et d'entendre les histoires du tonton Diego Simeone. Le même Simeone qui soufflait notamment ceci dans la foulée de la victoire des Bleus au Mondial 2018 : "" Devenu roi de l'association et du jeu entre les lignes à l'Atlético, où il vient de revenir pour remettre du soleil dans sa vie en club, Antoine Griezmann