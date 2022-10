Tactique : Erling Haaland (Manchester City) in Wonderland

La nouvelle question qui taraude les fans de football avant un match de Manchester City n'est plus la traditionnelle "qui va marquer ?" mais plutôt "combien de buts Erling Haaland va-t-il inscrire ?" Arrivé cet été du Borussia Dortmund, le géant norvégien - auteur de 22 réalisations en 15 matchs toutes compétitions confondues - effectue un début de saison historique. Reste à savoir si l'ancien du BvB flinguera de nouveau dans son ancienne tanière, le Signal Iduna Park, ce soir en Ligue des champions.

L'Eurostar

Si aujourd'hui l'aventure d'Erling Haaland à Manchester City ressemble à un conte et paraît plus qu'évidente, tout n'a pourtant pas toujours été aussi logique. Transféré pour un prix "dérisoire" - au vu du marché actuel et de la qualité du joueur - de Dortmund vers son pays natal, le Norvégien a pu susciter certaines interrogations à son arrivée à Manchester . Quid de sa forme physique, alors qu'il avait raté seize rencontres la saison passée ? Quid de l'intégration de ses qualités singulières dans le collectif mécanique de Pep Guardiola ? Tant de questions auxquelles il a rapidement répondu par une avalanche de buts, mettant ainsi tout le monde d'accord . Souvent ménagé par le Pep, qui ne souhaite pas perdre son colosse aux pieds d'argiles, Haaland semble avoir trouvé une équipe qui lui rend à la perfection ce qu'il lui apporte. Alors que son efficacité dans le jeu diffère légèrement de celle qui était la sienne dans la Ruhr , l'attaquanta déjà marqué die-sept fois en onze matchs de championnat. Fin octobre, le Norvégien a donc déjà parcouru plus de la moitié du chemin qui le mènerait au record de buts - sur une saison - de l'ère moderne de la Premier League, détenu par Mohamed Salah et ses 32Considéré comme un finisseur clinique, Erling Braut Haaland dispose néanmoins d'autres qualités au moins aussi intéressantes. Façonné par l'école Red Bull et la Bundesliga, le Norvégien s'épanouit aussi logiquement dans les grands espaces et lorsque le jeu s'accélère. La puissance et la vitesse qu'il dégage avec ses grandes enjambées peuvent parfois donner l'impression d'une locomotive lancée à pleine vitesse. Il est alors plus rapide et plus robuste que tout le monde, ce qui le rend quasiment indestructible. Pour exploiter cela, City parvient fréquemment à trouver un joueur libre entre les lignes dans la moitié de terrain adverse - souvent axe gauche - pour ensuite servir l'attaquant gaucher lancé sur son pied fort vers la surface adverse. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com