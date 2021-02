Tactique : Erling Haaland, le conquérant de l'espace

Au lendemain de la démonstration de Kylian Mbappé au Camp Nou, l'attaquant norvégien de Dortmund a répondu en grand à Séville en sortant à son tour une masterclass. Confirmation : ce type est à part.

Le football de l'insouciance

" Erling Braut Haaland est un juke-box sur pattes. Dans un couloir ou sur une pelouse, ce type ne pense qu'à envoyer les watts, enchaîner les cavalcades et faire sautiller tout ce petit monde qui ne cesse d'en prendre plein les mirettes face aux performances assez délirantes d'un joueur qui semble tout droit sorti d'un laboratoire ayant passé plusieurs années à bosser sur le footballeur moderne idéal. Depuis qu'il a posé ses pieds dans le foot pro, le Norvégien ne cesse de distribuer les tubes. Il y a eu Haaland qui plante neuf pions face au Honduras lors de la Coupe du monde U20, puis Haaland qui inscrit un triplé contre Genk au cours du premier match de poules de Ligue des champions de sa carrière ou encore Haaland qui copie-colle cette performance pour sa première sous le maillot du Borussia Dortmund, à Augsbourg, au début de l'année 2020. Il y aussi eu Haaland qui fracasse le but du PSG sur une frappe mesurée à 114 kilomètres/h. Il y a donc avant tout des chiffres : à 20 ans, celui que Jorge Valdano a très justement déguisé en "" a déjà inscrit 18 buts en 13 matchs de Ligue des champions et a, grâce à son doublé inscrit à Séville mercredi soir, porté son total de buts à Dortmund à 41. 41 buts en 42 matchs. Inhumain, effrayant, brutal. Mais surtout diablement différent.Mais qu'est-ce qui fait d'Haaland un footballeur différent, au juste, si l'on enlève son nombre de perles enfilées à la minute ? Première chose : le Norvégien n'a rien d'uncomme les autres. L'attaquant du Borussia Dortmund n'est pas un génie capable d'enchaîner les tours du monde et n'a rien d'un petit format capable de se faufiler à son aise entre toutes les lignes possibles tout en empilant les crochets courts. Non, Haaland est avant tout un joueur qui fait peur par son gabarit et sa puissance. C'est d'ailleurs ce qui fait de lui un cadeau à une époque où la vitesse, la capacité d'exploser Lire la suite de l'article sur SoFoot.com