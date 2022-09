Tactique : Enzo Le Fée, sacrée baguette

Refrain entêtant du tube de ce début de saison, l'international espoir du FC Lorient vient de vivre des dernières semaines riches après avoir décidé de rester dans son club formateur l'été dernier. Placé au cœur de la machine orange par Régis Le Bris, le numéro 10 breton ne cesse de briller depuis le début de saison avec et sans ballon. Voilà comment.

Tout a commencé un matin de juillet, où Régis Le Bris avait décidé de ne rien cacher. Assis à la droite de son directeur général, le coach breton, propulsé quelques jours plus tôt sur le banc de l'équipe première d'un FC Lorient en quête de renouveau, était alors venu présenter en polo blanc à quoi ressembleraient ses Merlus. Extrait :Le même jour, Le Bris n'avait pas cachéavec le risque et vouloir. La suite lui a donné raison : après huit journées de Ligue 1, sa machine orange est quatrième du championnat, roule avec la troisième attaque du pays (17 buts marqués) et affiche surtout - déjà - une identité de jeu très affirmée, que le technicien de 46 ans affine au quotidien avec ses joueurs., souriait-il au micro de Prime Video après la dernière sortie victorieuse de son armée à Auxerre (1-3), le 16 septembre dernier, où un homme de 22 ans a une nouvelle fois accroché un peu plus les projecteurs que ses potes. Cet homme, c'est bien sûr Enzo Le Fée , que Le Bris, son ancien formateur, a rapidement placé au centre des circuits et qui est naturellement devenu le symbole Lire la suite de l'article sur SoFoot.com