Tactique : décryptage de la soucoupe Kevin Volland

Buteur pour la quatrième rencontre consécutive, Kevin Volland a grandement participé à ce que Niko Kovac considère comme les "90 meilleures minutes" de la saison de l'AS Monaco : une large victoire (3-0) face à Angers, qui n'avait plus perdu à l'extérieur depuis début octobre.

Une clé sans ballon

Kevin Volland n'est ni un tueur froid, ni un ouvreur d'espaces, ni un pivot. L'Allemand est en réalité mieux que ça : il est tour à tour l'un puis l'autre, souvent à l'affût des bons coups et quasiment toujours impliqué dans ceux qui font mouche. Il y a quelques semaines, pourtant, il fallait voir les premiers regards suspicieux se poser sur son cas alors qu'il ne comptait qu'une petite poignée de matchs de Ligue 1 dans les chaussettes. Face à cette situation, son entraîneur, Niko Kova?, avait foncé dans la mêlée à la veille d'un déplacement à Lyon et avait lâché une promesse devant les impatients : "" Puis, dans la foulée de ce voyage au Groupama Stadium, qui avait tourné à l'enfer pour les Monégasques (4-1), le technicien croate avait décidé de changer de système. Exit le 4-3-3, place à un 4-4-2 qui a recentré Volland dans l'axe aux côtés de Ben Yedder et qui a surtout aidé l'ASM à enchaîner les bonnes copies, à l'exception de celles rendues en décembre. Samedi soir, ce système a de nouveau filé de jolis fruits et, trois jours après avoir giflé Lorient (2-5), Monaco a tapé Angers au Louis-II (3-0) alors que le SCO restait sur six matchs sans défaite à l'extérieur en Ligue 1. Et Volland dans tout ça ? Chose promise, chose due : l'Allemand, impliqué sur les trois pions de sa bande, a claqué pour la quatrième fois sur les quatre dernières rencontres et a offert deux passes décisives. Une nouvelle preuve que Kevin Volland n'est ni un tueur froid, ni un ouvreur d'espaces, ni un pivot, mais bien un peu de tout ça.En sortant de scène, samedi, Kova? a peiné à cacher sa satisfaction et a parlé des "" de la saison de son AS Monaco. Le Croate n'a pas tort, même si l'ASM n'a pas tenu sa domination sur l'intégralité Lire la suite de l'article sur SoFoot.com