information fournie par So Foot • 07/02/2022 à 14:00

Tactique : Dani Alves, le général de Xavi

Devenu dimanche le buteur le plus vieux de l'histoire du Barça à 38 ans, Dani Alves a surtout porté les Catalans lors de la première victoire significative de l'ère Xavi face à l'Atlético (4-2). Le Brésilien ne l'a d'ailleurs pas fait n'importe comment, mais dans un rôle de meneur reculé où il a excellé. Décryptage.

"On a toujours l'impression que Dani est partout, mais en vrai, il ne joue pas qu'avec les jambes. Il joue avec son cerveau." Xavi

Dani Alves a toujours raconté sa vie en dessinant un grand cercle. Dernière preuve en date dimanche, en s'en allant du Camp Nou :Fermons les yeux et reconstruisons le tableau. Que reste-t-il du Dani Alves aperçu pour la première fois sous le maillot du FC Barcelone un soir de septembre 2008, face au Sporting, en Ligue des champions ? À 38 ans, le Brésilien est toujours ce type qui se présente au moindre micro comme un soldat de l'institution Barça, reste ce mec aussi fantasque qu'insolent, mais demeure toujours aussi difficile à classer. Ses numéros de maillot ne disent d'ailleurs pas l'inverse : depuis vingt ans, Alves a été tour à tour 8, 6, 4, 20, 2, 22, 6, 23, 32, 13, 6, 3, 10 et de nouveau 8 depuis qu'il a repris ses quartiers à Barcelone mi-novembre. 8, mais pourquoi 8 ?, a–t-il cette fois justifié, comme pour rappeler au monde le nom de son clan : Dani Alves est un membre du gang des créatifs, des hommes qui viennent cavaler sur le gazon pour tripoter des ballons à la pelle, construire, enchaîner les passes, déceler des failles dans les structures adverses et dribbler comme des enfants.Le prince aux 43 médailles, record de l'histoire du jeu, a pourtant souvent été oublié, ce qu'il dénonçait déjà à l'automne 2014 lors d' un grand entretien donné à la