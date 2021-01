Tactique : comment Nicolò Barella a déshabillé la Vieille Dame

Vainqueur de la Juve pour la première fois de sa carrière d'entraîneur dimanche soir, Antonio Conte a surtout vu son Inter sortir son plus beau match de la saison en dévorant le milieu de la Vieille Dame (2-0). Au centre des affaires, Nicolò Barella, passeur décisif et buteur, a été partout. Récit tactique de la soirée XXL du lubrifiant milanais.

Il était peu avant 21 heures, dimanche, lorsque Nicolò Barella, arrivé au gala sur la pointe des pieds, à la manière d'un étudiant de première année torturé intérieurement entre l'envie de ne pas se planter et le désir de mettre le feu aux planches, a débouché pour la première fois le long de la ligne de touche. L'horloge de San Siro indiquait alors que le sommet entre l'Inter et la Juve avait démarré depuis six grosses minutes, soit le temps nécessaire pour voir la Vieille Dame offrir ses premiers espaces géants entre sa première et sa deuxième ligne de pression - un cadeau mortel lorsqu'un joueur comme Marcelo Brozovi? danse en face - et pour comprendre que la soirée allait être très longue pour la bande à Pirlo, qui a alterné entre un 4-4-2 sans ballon assez inefficace étant donné l'importante distance entre les différentes lignes et un 3-5-2 avec ballon trop peu mouvant pour être dangereux (où Danilo a formé une ligne de trois avec Bonucci et Chiellini). Temps nécessaire, surtout, pour voir Barella s'effacer subtilement afin d'observer les premières courbes du débat et scanner les zones clés à dévorer. Puis, on a ensuite vu le jeune milieu italien se mettre à s'agiter et à hurler, avant de toucher son premier ballon dans le dos de Ramsey et sous le nez de Frabotta. La suite ? Du Barella : une remise en talonnade vers son collègue marocain, le même à qui l'ancien joueur de Cagliari a ouvert un paquet d'espaces pour briller tout au long de la nuit. Alors qu'Antonio Conte avait demandé à ses joueurs de saisir cette soirée pour envoyer un message à la Juve et aux autres concurrents pour le titre, l'Inter a plus que répondu présente : dimanche soir, elle a dévoré la Juve aux quatre coins du terrain grâce à un pressing très soutenu et n'a laissé que des miettes (2-0) tout en sortant son meilleur match de la saison toutes compétitions confondues. ", a alors soufflé le défenseur turnois Giorgio Chiellini après la bataille.