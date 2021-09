Tactique : comment Lens a fait dérailler l'OM

Au lendemain du combat entre Anthony Joshua et Alexandre Usyk, Jorge Sampaoli et Franck Haise ont à leur tour enfilé les gants dimanche soir pour se livrer un combat tactique de tous les instants. Au bout de la nuit, Marseille, qui n'avait jamais été mené sur sa pelouse cette saison, a jeté les armes aux pieds d'un RC Lens au plan de jeu parfait (2-3).

La toile parfaite, un Fofana royal

C'est l'objet d'une quête de tous les instants. Celle pour qui chaque entraîneur se lève chaque matin, pour qui chaque joueur s'arrache à chaque séance. C'est elle qui fait naître les sourires et aide à défaire les adversaires, elle qui change tout, elle qui sert de socle pour renverser les montagnes les plus complexes à gravir. Elle, c'est la force collective, fantasme de tous les coachs du monde, notamment de Franck Haise, 50 ans, qui place toujours cette bête invisible au-dessus de tout. Septième de Ligue 1 au bout de sa première saison dans l'élite au printemps dernier, l'inventif technicien du RC Lens n'a rien perdu durant l'été et ses Sang et Or ont plongé dans ce nouvel exercice avec la même envie, les mêmes automatismes, la même soif d'être à l'initiative des événements plutôt que de les subir., justifiait récemment Haise et il est difficile de contredire un homme qui avait déjà vu sa troupe chanter à Monaco (0-2), puis battre Lille (1-0), avant de se présenter au Vélodrome pour défier l'OM avec tous les ingrédients possibles pour faire un gros coup. Un OM qui n'avait pas encore été mené une seule minute à domicile dans ce championnat, qui n'avait pas encore mis un genou à terre, et dont l'entraîneur, Jorge Sampaoli, avait un rêve avant ce sommet :Cadeau pour le public : Haise avait le même objectif que Sampaoli et ce Marseille-Lens a été un régal de bout en bout, voyant, dans la nuit, les visiteurs rentrer dans le Pas-de-Calais avec le butin (2-3) et la place de dauphin. Tout sauf un vol.Mais comment le Racing a-t-il réussi ce coup royal ? En étant lui-même