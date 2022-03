Tactique : comment le Stade Rennais a marché sur l'OL

Auteur d'une prestation ébouriffante à l'aller, le Stade Rennais a giflé l'OL une deuxième fois cette saison, dimanche (2-4), grâce à une performance collective monstrueuse, mais aussi à tous les marqueurs qui ont fait de l'orchestre breton une valeur de spectacle sûre au royaume de la Ligue 1. Décryptage d'un coup parfait.

" On savait que dès qu'on allait réussir à se sortir de leur pressing, on allait avoir des espaces. Il fallait s'y projeter à fond, ce qu'on a fait. On a été très efficaces à ce jeu là et on est très très très satisfaits de cette performance. C'est vraiment le visage qu'on voulait montrer. " Benjamin Bourigeaud

Le 8 novembre dernier, peu après minuit, Bruno Genesio montait dans sa voiture et quittait le Roazhon Park. Sur la route le menant à son domicile, l'entraîneur du Stade Rennais, passé une heure plus tôt en zone mixte pour mettre une mandale aux observateurs l'ayant "" au cours de ses plus de quarante mois passés sur le banc de l'Olympique Lyonnais, s'arrêtait prendre un supporter breton en stop et le déposait chez lui. À quoi avait-il ensuite pensé une fois dans son salon, quelques heures après une soirée marquée par l'éclatant concert livré par son orchestre face à un OL essoré sur tous les plans (4-1) ? Réponse livrée à froid, quelques semaines plus tard : "" Un projet de jeu positif, fringant, construit autour de la volonté de faire exploser en mille morceaux l'organisation adverse à l'aide d'une grande liberté positionnelle accordée aux acteurs, à une multiplication de menaces entre les lignes, à des courses complémentaires permanentes et à un bloc qui sait se transformer quand l'événement le demande en cadenas difficile à faire sauter.", justifiait Genesio il y a quelques mois dans un entretien donné à. Les faits parlent pour le technicien français. Dimanche, son Rennes, regardé avec crainte par un Peter Bosz qui espérait laver l'affront d'un match aller conjugué au plus que médiocre, est arrivé à Lyon avec deux armes : sa confiance et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com