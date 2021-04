Tactique : comment le PSG peut embêter le Bayern

Porté par la meilleure attaque d'Europe, qualifié de "quasiment imbattable" par Simone Inzaghi au tour précédent et habité depuis toujours par la conviction d'être le meilleur club du monde, le Bayern est un ogre. Mais la bête a aussi quelques failles structurelles, conséquences naturelles d'un plan de jeu audacieux. Le PSG n'a pas trop le choix : comme quelques rares adversaires malicieux avant lui, c'est là qu'il devra appuyer. Décryptage.

Il a l'allure d'un croque-mort, type Mathias Bones, avec haut noir, pantalon noir, et visage pâle. En ce dimanche de septembre, Sebastian Hoeness souhaiterait surtout que la caméra qui lui fait face s'éteigne. Alors, sous le soleil d'Hoffenheim, il souffle, légèrement agacé :Le "ça" n'est pourtant pas n'importe quoi : à 38 ans, Hoeness vient de réussir pour la première fois depuis décembre 2019 à stopper un Bayern inexpugnable, vainqueur quelques jours plus tôt, à Budapest, face à Séville, de son vingt-troisième match consécutif, du jamais-vu pour un membre des cinq plus grands championnats européens. Le "ça" est donc un exploit, et Sebastian Hoeness, qui vient de vivre sa première à domicile sur le banc d'Hoffenheim, le sait mieux que personne, lui qui était encore quelques semaines plus tôt l'entraîneur de l'équipe réserve du géant munichois, lui dont le père, Dieter, est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Bayern et lui dont l'oncle, Uli, a été un président mythique du club bavarois. Mais le "ça" n'a pas vraiment surpris un Hoeness qui a vu sa troupe de canailles appliquer son plan à la lettre. On ne bat pas un adversaire aussi complet que le Bayern sans une approche millimétrée et, si Hoffenheim a habitué l'Allemagne à plusieurs succès de prestige face au monstre bavarois ces dernières années, c'est cette fois le score qui pète aux yeux : 4-1. Comment est-ce possible ?, sourit Andrej Kramari?, auteur d'un doublé lors d'un match que le PSG doit absolument revoir avant de se déplacer à Munich, mercredi prochain. Car même si Goretzka et Lewandowski étaient remplaçants au coup d'envoi et même si le Bayern a peut-être eu ce jour-là un coup de pompe physique, plusieurs ingrédients pour secouer le leader de Bundesliga sont à grappiller dans cette rencontre.