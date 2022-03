Tactique : comment le PSG a implosé à Madrid

Pendant 60 minutes mercredi soir, le PSG a joué un match intelligent au Bernabéu et a appuyé sur les plaies ouvertes d'un Real à l'agonie. Puis, les Parisiens, arrivés à Madrid sans la moindre victoire à l'extérieur en C1 cette saison dans les chaussettes, ont implosé, confirmant qu'un match de phase de finale de Ligue des champions ramène le foot à son essence la plus pure : celle d'un sport qui sait basculer dans l'irrationnel lorsque l'histoire l'exige.

Mardi après-midi, Neymar, cheveux en pagaille et regard vif, s'est pointé derrière un micro pour planter son regard en direction d'un écran, où un journaliste est venu lui présenter une addition - 7+3 - sous le nez. D'un coup d'un seul, le Brésilien s'est alors transformé, laissant son sens du tragique et sa vision chevaleresque des nuits européennes le porter : "" Partante, l'Europe du foot a alors serré sa ceinture et noué sa serviette, prête à en prendre plein les mirettes, à voir le PSG vainqueur logique de la manche aller débouler couteau entre les dents sur le Bernabéu là où Carlo Ancelotti a espéré tout haut voir son Real proposer un match "" pour "" et "" autant que possible. Pendant trois semaines, les staffs se sont faits des nœuds à la tête et les collectifs ont affiné leur plan. Puis, la Ligue des champions a une nouvelle fois soufflé son monde.Durant un peu plus de 60 minutes, ce Real-PSG a été une bataille tactique plaisante, nettement dominée par des Parisiens intelligents dans leur gestion des débats et assez lucides pour profiter des espaces ouverts par des Madrilènes plus agressifs qu'au Parc des Princes mais aussi plus déconnectés sur plusieurs séquences, les sprints de la première ligne de pression blanche n'étant pas toujours suivis par l'ensemble du onze. Ainsi, de nombreuses plate-formes se sont ouvertes autour de Kroos pour les déséquilibristes que savent être Neymar, Messi, Verratti et Mbappé. Pendant une heure, les deux premiers cités, dans le dur pour s'en sortir par le dribble à Madrid, ont montré les dents sans ballon - Neymar, positionné Lire la suite de l'article sur SoFoot.com