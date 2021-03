Tactique : comment le PSG a éteint l'OL

Incapable de battre l'un de ses concurrents directs depuis le début de saison, le PSG a répondu en grand, dimanche soir, à Lyon, où il a martyrisé l'actuel troisième de Ligue 1 (2-4) grâce notamment à une première heure de jeu fulgurante. Retour sur ces 60 minutes d'un chef-d'oeuvre collectif.

Paris est déjà à l'heure d'été

La France du foot s'était préparée au grand frisson, à une nouvelle étape brûlante sur la route d'une course au titre qui est aujourd'hui un feu de cheminée réconfortant alors que le printemps va se traverser sans la moindre pinte vidée en terrasse. La Ligue 1 a l'allure d'une fiesta sans fin, du moins c'était l'idée avant le déplacement du PSG à Lyon, dimanche soir, pour lequel Mauricio Pochettino s'était déguisé, sans que personne n'y prête trop attention, en Pierre Pouëssel. L'Argentin n'est pas venu en France pour la bamboche et quelques heures avant de disposer ses pions sur l'échiquier du Groupama Stadium, voilà ce qu'il disait : "" Incapables de s'imposer face à leurs concurrents pour le titre jusqu'ici (deux défaites contre Monaco, une face à l'OL à l'aller, un nul à Lille), les Parisiens ont débarqué sur cette fin de week-end avec des lances à incendie et des battes de baseball. Les conséquences ont été grandes : Rudi Garcia a vu ses hommes, assez fragiles depuis quelques semaines, se faire découper de tous les côtés et encaisser quatre buts en 60 minutes. Au final, c'est avec une quatrième défaite de la saison (2-4) que l'entraîneur lyonnais est rentré chez lui, là où Pochettino a pu enfin savourer un morceau de Ligue 1 : "" Car quand le PSG est à ce niveau, il est difficile de le faire trembler. Explications de l'extinction de l'OL, en trois étapes : trouver en fauteuil pour sortir le ballon, dégommer celui de son adversaire et le balayer, lorsqu'il est possible de le faire, en profondeur grâce à un Mbappé des grands soirs.