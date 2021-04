Tactique : comment le LOSC a piégé le PSG

Au terme d'un match où ils ont su redevenir infranchissables, les hommes de Christophe Galtier ont repris ce week-end la tête de la Ligue 1 et trois points d'avance sur le PSG, battu pour la troisième fois de suite à domicile en championnat. Retour sur un coup tactique parfait.

L'art de parler dans le vide

Certains matchs de foot peuvent réveiller des images. Ici, c'est plutôt une scène : on y voit un homme au visage buriné, filmé en plan fixe, installé dans le bar de l'un de ses vieux potes, à Knokke. À 42 ans, le type est au sommet. Il parle de sa consommation excessive d'alcool, de ses clopes, avoue ne paset affirme que, de toute manière,. Puis, il se lance :Quarante ans après, on a vu samedi d'autres gens du Nord venir imprimer les mots de Jacques Brel aux quatre coins du Parc des Princes et faire ainsi renaître un esprit de gang légèrement perdu ces dernières semaines. C'est du moins ce que la défaite avant la trêve internationale face à Nîmes (1-2) avait laissé croire et ce que le chef moral de la troupe, Benjamin André, était venu souffler vendredi avant le déplacement du week-end à Paris, tout en saisissant le moment pour rappeler à