Tactique : comment le Barça va jouer sans Messi

La question s'est posée de temps à autres depuis l'ascension de Lionel Messi au plus haut niveau, au gré des blessures de l'Argentin. À l'heure où le meneur de jeu de légende du FC Barcelone a plié bagage pour de bon, elle n'a jamais été aussi cruciale : comment se passer de Lionel Messi au Barça ? Si la tâche paraît ardue, tant tous les systèmes de jeu depuis presque quinze ans se sont appliqués à mettre le sextuple lauréat du Ballon d'Or dans les meilleures conditions, elle est loin d'être irréalisable.

Attaquer avec un génie de moins, mais défendre à un de plus

On joue la 92minute du trophée Joan Gamper entre le FC Barcelone et la Juventus, le Barça va l'emporter sur le score de deux à zéro. Mais sur l'une de ses dernières offensives placées, Riqui Puig hérite du ballon un peu par hasard à l'entrée de la surface, se retourne et décoche une puissante frappe savamment enroulée du pied gauche, qui laisse sur place Mattia Perin. Tout heureux de pouvoir montrer de quoi il est capable à son coach, qui l'avait quelque peu mis au frais la saison dernière, le milieu de poche catalan saute de joie dans les bras de son nouvel équipier, Emerson Royal. Son irrésistible sourire de gamin éclipse un court instant la sale nouvelle du jour : Lionel Messi n'est plus. On aurait pardonné volontiers à ce Barça de prendre l'eau face à la Juve, au vu des circonstances. Pourtant, au coup de sifflet final, le Barça affiche un bilan de 68% de possession et près de 800 passes effectuées. Il est donc bien possible de jouer, de jouer bien, et de gagner, sans le meilleur joueur du monde ; heureuse nouvelle pour le club catalan, qui entre en scène en championnat dimanche face à la Real Sociedad. Alors faire sans Messi, oui, mais faire comment ?José Luis Mendilibar ne mâchait pas ses mots concernant Lionel Messi, en février 2020, lorsqu'il coachait Eibar - la soi-disant victime préférée de l'Argentin en Liga. Mais le technicien soulevait déjà une problématique importante autour du cas Messi. L'homme ne court que pour marquer ; il marche, le reste du temps. C'est certes diablement efficace, mais, c'est un fait, la Pulga ne se foule pas pour défendre. En n'ayant plus à le faire jouer, Ronald Lire la suite de l'article sur SoFoot.com