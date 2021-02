So Foot • 22/02/2021 à 15:45

Tactique : comment l'Inter a roulé sur le Milan

Battu à l'aller, l'Inter a pris sa revanche dimanche en étrillant le Milan (0-3) grâce à des transitions brutales, à un Barella toujours aussi solaire, à une mécanique huilée aux quatre coins du gazon et à un duo Lautaro-Lukaku intenable. Retour sur une démonstration.

Une porte se ferme, une autre s'ouvre

Ça, un jeu ? N'importe quoi. "morte tua, vita mia"* Pas pour le moment, donc. Antonio Conte, qui a toujours affirmé ne connaître qu'un verbe, à savoir "", n'a en effet aucune raison de se boyauter : dimanche, son Inter a remporté son seizième match de Serie A de la saison et a confirmé son statut de meilleure attaque du pays. Ah, autre chose : les Nerazurri ont surtout transformé le deuxième derby de 2021 en démonstration de force et ont, dans le même temps, pris quatre points d'avance sur un Milan tordu par lainteriste. Mais que s'est-il passé, au juste, pour en arriver là ? Réponse de Conte : "" Un autre secret : comme face à la Lazio dimanche dernier (3-1), c'est en aspirant son adversaire et en le torturant en transitions que l'Inter a réussi à faire la différence. Voilà la recette.Dans la forme, aucune surprise : Antonio Conte a présenté son 3-5-2 mécanique, porté par un esprit collectif presque sans égal, où l'on a retrouvé, toujours dans la continuité de la victoire contre la Lazio, Eriksen plutôt que Vidal à gauche de Brozovic