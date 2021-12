information fournie par So Foot • 10/12/2021 à 06:00

Tactique : comment Julien Stéphan a déjà posé sa patte à Strasbourg

Arrivé à Strasbourg au printemps dernier, Julien Stéphan n'aura mis que quelques mois pour monter une structure cohérente et pour créer un modèle de jeu basé sur l'intensité. Après 17 journées de Ligue 1 et avant de défier l'OM, son Racing est sixième de Ligue 1, possède la deuxième meilleure attaque du championnat et ne cache pas ses crocs. Décryptage.

"Quand le nouveau coach a parlé de pressing, de contre-pressing, mes yeux se sont éblouis parce que je savais que c'était une approche qui pouvait correspondre à mes qualités. L'ensemble du groupe a aussi adhéré." Adrien Thomasson

En août 2014, alors qu'il vit ses premiers jours de soleil à Marseille, Marcelo Bielsa s'avance derrière un micro et explique à son assistance le pourquoi du comment de son job d'entraîneur. Extrait :Un entraîneur, comme un metteur en scène ou un chef d'orchestre, est un garant de divertissement, une personne employée pour mettre sa sensibilité au service de deux cibles qui ne peuvent avancer l'une sans l'autre. D'un côté, un collectif, à qui un coach doit injecter des idées pour faire naître un ballet de combinaisons. De l'autre, un public, qui vient au stade pour en prendre plein les mirettes et envers qui coach et joueurs ont autant de devoirs qu'un humoriste qui grimpe sur des planches.Voilà pourquoi fin juin, sept ans après les mots de Bielsa, Julien Stéphan a lui aussi refusé de parler de chiffres lors de sa première apparition médiatique en tant qu'entraîneur de Strasbourg. La tête de l'ancien coach du Stade rennais était ailleurs, bien loin des