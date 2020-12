Tactique : comment Gaël Kakuta a dansé avec l'AS Monaco

En forme depuis son retour à Lens, le Français a été brillant mercredi soir lors de la destruction de Monaco, rapidement réduit à dix, au Louis-II (0-3). Retour sur une masterclass.

Kakuta : " La différence entre une petite et une grande équipe, c'est l'intensité "

18 février 2012. Dans un couloir du stade Gaston-Gérard de Dijon, Younousse Sankharé éclaire les curieux face à un drôle de mystère : "" Face à Nice, Gaël Kakuta vient d'inscrire un but, de filer une passe décisive à Brice Jovial, mais aussi de faire beaucoup plus que ça : le Français a passé sa soirée à inventer, créer, esquiver, danser. Victime du jour, René Marsigilia profite d'un micro tendu pour évoquer la bête qui a effrayé son équipe : "" Gaël Kakuta amène surtout les spectateurs, ses coéquipiers et ses adversaires dans son propre monde : un univers dont il se plaît à dicter les codes et à fixer les limites. Il a alors vingt ans, bluffe les suiveurs par sa gestuelle et la France du foot se dit qu'elle assiste petit à petit à la confirmation chez les grands d'un crack du jeu parti quelques années plus tôt en Angleterre alors qu'il n'était même pas encore majeur. Doux rêve.Été 2020. Une boucle se referme : à 29 ans, Gaël Kakuta est de retour à Lens, où tout a commencé et n'est plus tout à fait le même homme que celui vu à Gaston-Gérard en 2012. Interrogé par, il s'ouvre sur les onze clubs qu'il a connu au cours de la décennie et une étiquette de talent gâché qui lui colle aux crampons : "