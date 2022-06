Tactique : Christopher Nkunku, label de juin

Titularisé pour la deuxième fois chez les Bleus dans la foulée d'une entrée en jeu convaincante face au Danemark, l'attaquant de Leipzig a marqué de nouveaux points lors du nul de l'équipe de France à Split (1-1), tout en ouvrant un début de débat sur sa place dans la machine bleue à quelques mois du Mondial.

Christopher Nkunku traîne une réputation de joueur à part, de type gâté par la nature, de mec qui aurait, à la naissance, vu un cadeau rare lui tomber dans les mains pour pouvoir briller, des années plus tard, avec un short et des crampons. Mais quel est ce cadeau ? Éclairage livré un jour par Juan Román Riquelme : "" Le gamin de Lagny-sur-Marne, 24 ans sous le capot, ne cavale sur les gazons d'Europe justement que pour ça : savoir avant et mieux que les autres. ", décryptait-il ainsi dans un entretien accordé à, au début du dernier mois de février." À ce petit jeu-là, Didier Deschamps est un veinard : son nouvel international, qui s'est enfilé 35 pions et 20 passes décisives toutes compétitions confondues avec Leizpig cette saison, brille dans tous les secteurs . À l'heure où le sélectionneur voit son caméléon historique - Antoine Griezmann - tirer la langue, l'affaire de l'émergence de l'ancien joueur du PSG, titularisé pour la deuxième fois de sa vie chez les Bleus lundi soir, à Split, ouvre forcément un début de débat sur la place à lui accorder au sein de la machine bleue. S'il est évidemment trop tôt pour envoyer au fond de la classe le joueur de l'Atlético, roi des astuces au Mondial 2018 dans son costume de chef équilibriste de la troupe championne du monde , une curiosité