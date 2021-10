Tactique : Christophe Galtier à Nice, les premiers éclats

Arrivé à Nice cet été dans la foulée d'un titre de champion de France remporté avec Lille, Christophe Galtier vit un début de saison sans grande secousse avec sa nouvelle troupe et a déjà posé sa patte sur le jeu des Aiglons grâce à un modèle de jeu affirmé.

Assis dans le fauteuil de son bureau de l'Étrat, Christophe Galtier, alors entraîneur d'un groupe d'homme verts qui se produisent au même moment à un peu plus de quatre kilomètres de distance, est face à un large écran. C'est une soirée d'octobre 2016 que le technicien stéphanois, suspendu, a décidé de vivre seul, dans sa bulle, loin des hurlements continus de Geoffroy-Guichard, armé de son carnet de notes. L'AS Saint-Étienne, dont il tient le volant depuis l'hiver 2009, a beau s'imposer sans lui face à Qabala (1-0), Galtier ne prend strictement aucun plaisir.Plusieurs années plus tard, voilà ce qu'il garde de cette nuit, comme il l'expliqua la saison dernière à"Si je suis supporter de Saint-Étienne, je suis content parce qu'on a gagné 1-0, mais wow...""Les gars, j'ai la sensation qu'on s'est un peu emmerdés, non ?""Oui, coach, on s'est emmerdés..."Un football vivant et ambitieux, qui a aidé le LOSC à progressivement retrouver des couleurs et à rafler son premier titre de champion de France depuis dix ans, au printemps dernier. Un projet de jeu qui a surtout excité les joueurs croisés par le natif de Marseille, mais aussi un paquet de décideurs, Galtier donnant finalement sa préférence à l'OGC Nice et à son ancien pote de padel et directeur du football chez les Aiglons, Julien Fournier. Pourquoi Nice, au juste ? Pour le projet, pour le groupe Ineos qui gagne partout où il passe (