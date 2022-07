Tactique : ce qu'il faut savoir sur les Bleues

" Bah, gagner, tout simplement." Questionnée fin juin, Corinne Diacre n'a pas tremblé lorsqu'il lui a été demandé de déplier sur la table ce qu'elle souhaiterait voir de son équipe de France lors de l'Euro. À l'heure de plonger dans une compétition qui pourrait être l'un des tournants de son mandat, la patronne des Bleues n'a en effet pas changé de cap : tant que les résultats sont là, le flacon lui importe peu.

La Diagonale des Folles

Alerte, les revoilà : trois ans après les larmes du Parc des Princes , où elles avaient vu leur Coupe du monde s'arrêter brusquement face aux États-Unis (1-2), les Bleues sont de retour sur les routes des joutes internationales estivales. Premier virage, samedi, à Rotherham, contre l'Italie, un adversaire qui n'a jamais réussi à dompter l'équipe de France en six batailles. Avant son entrée en lice dans un Euro qui a débuté cette semaine, la bande de Corinne Diacre, invaincue depuis avril 2021 et assise sur une série de quatorze victoires consécutives, ne s'est évidemment pas tournée les pouces et s'est notamment offerte deux dîners exotiques : un face au Cameroun (4-0) , le 25 juin, à Beauvais, puis un autre face au Viet Nâm (7-0) , six jours plus tard, du côté d'Orléans. L'explication du choix d'un tel menu est simple : en voulant éviter de croiser le fer avec un potentiel futur adversaire, le staff des Bleues s'est heurté à des problématiques de calendrier - les dates des deux rencontres ne correspondant pas à des dates FIFA, il était impossible d'affronter des équipes européennes non qualifiées pour l'Euro - et n'a pas rapidement pas eu beaucoup d'alternatives. Malgré deux adversités faibles et deux succès fleuves, les Tricolores ont pu, après trois années complexes, affiner leurs repères et le public s'est un peu plus familiarisé avec un groupe en plein renouveau. La génération Henry, Le Sommer, Thiney, Bouhaddi, Majri a ainsi cédé sa place à d'autres figures fortes (Katoto, Cascarino, Baltimore, Bacha), toutes toujours bien soutenues par certaines cadres déjà présentes lors du Mondial 2019. Il est ici important de bien connaître ces noms pour vivre au mieux la prochaine aventure européenne de cette équipe de France tant elle ne semble vivre qu'au rythme d'exploits individuels appelés à concrétiser une assise défensive évidente.