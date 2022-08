Tactique : ce qu'il faut retenir du Trophée des champions

Battu par le LOSC la saison dernière, le PSG a récupéré le Trophée des Champions dimanche soir, à Tel-Aviv, pour la première sortie officielle de Christophe Galtier sur son nouveau banc. Un Galtier arrivé à Paris avec un projet de jeu précis, qui a passé avec succès son premier test et a distribué un paquet de belles premières promesses.

D'une part, l'importance du style : "" De l'autre, la nécessité de recréer un esprit : "" Au premier jour, Thomas Tuchel voulait voir les supporters tomber "" de son PSG. Mauricio Pochettino, lui, rêvait d'habiller le sien d'une identité de jeu "". De son côté, Christophe Galtier s'est contenté de promettre humblement un collectif joueur, équilibré et bosseur, mais est surtout arrivé à Paris avec une idée bien précise de son projet de jeu. À savoir : un 3-4-1-2, système qu'il n'avait jusqu'ici sorti de son tiroir qu'à de rares occasions, soit seulement quelques semaines lors de ses années lilloises, fin 2019, avant de se raviser dans la foulée d'une défaite au Parc des Princes (2-0), son LOSC n'ayant pas su combiner durablement pressing agressif dans le dernier tiers adverse et équilibre défensif.L'objectif cette fois ? Profiter au maximum des qualités de ses mobylettes dans les couloirs (Achraf Hakimi et Nuno Mendes) tout en sécurisant un édifice bousculé à plusieurs reprises dans le jeu de transition la saison dernière - notamment à Nantes, où le PSG avait été tabassé par des Canaris malins et courageux -, mais aussi (enfin) installer Lionel Messi et son arc au centre des circuits lors des phases avec ballon et dans un rôle plus adapté à son profil lors des phases sans. Puisqu'il sait qu'il n'aura pas besoin de sortir mille tours de son chapeau pour que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com