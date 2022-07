Tactique : ce qu'il faut retenir du premier tour des Bleues

Avec deux victoires et un nul, l'équipe de France a terminé plutôt aisément en tête de son groupe D. Si les rencontres face à la Belgique (2-1) et l'Islande (1-1) ont pu être un peu plus accrochées que celle face à l'Italie (5-1), la barque bleue n'aura pas trop tangué dans cette première partie du voyage. Opposées samedi aux tenantes du titre néerlandaises dans un quart de finale XXL, les tricolores pourraient rencontrer la première tempête de leur traversée. Après la chaleur caniculaire, vient l'Oranje...

Sakina, c'est oui

Angleterre, Allemagne, Suède, France. Voilà le quatuor de tête de l'Euro 2022. Et si l'équipe de Corinne Diacre n'a peut-être pas été la plus impressionnante, la Nordiste a vu son but premier atteint deux fois sur trois : gagner. Cependant, les résultats ont beau être avantageux, le contenu lui n'a pas toujours été irréprochable. Bousculées en début de match face aux Italiennes, accrochées face aux Belges et rattrapées au buzzer face à l'Islande, l'épopée n'est jusqu'ici pas tout à fait un long fleuve tranquille. À l'heure de voir le niveau s'élever brutalement face aux Pays-Bas, deuxième de leur groupe à la différence de buts derrière la Suède, la bande à Corinne pourra compter sur ses forces historiques, mais voit aussi naître certaines faiblesses.Le côté gauche du collectif tricolore a sûrement été l'interrogation majeure de coach Diacre durant la préparation. Et si Delphine Cascarino a finalement été choisie pour occuper ce flanc à l'avant, c'est Sakina Karchaoui qui brille dans ce couloir depuis le début de la compétition. Cette association parisiano-lyonnaise inédite dans ces grandes échéances estivales semble déjà parfaitement fonctionnelle et efficace, mettant ainsi en valeur les qualités de chacune. Ce n'est pas un hasard si la latérale du PSG voit son maillot floqué du numéro 7, ce qui pourrait surprendre vu son poste de latérale. Régulièrement, Karchaoui se projette très haut dans son couloir, exploitant ainsi les espaces libérés par une Cascarino qui semble dès lors parfaitement comprendre sa partenaire. Quand l'ailière décroche, la latérale appelle en profondeur dans son dos ; quand Cascarino est collée à la ligne, Karchaoui coupe par l'intérieur ; quand la Lyonnaise rentre sur son pied droit, la Parisienne dédouble derrière elle...Deux buts importants sont déjà issus de ces combinaisons sur l'aile. Le deuxième face à l'Italie inscrit par Lire la suite de l'article sur SoFoot.com