information fournie par So Foot • 03/12/2021 à 06:00

Tactique : Boudebouz, nouveau look pour une nouvelle vie

Reculé d'un cran par Claude Puel au cours de la victoire des Verts face à Clermont début novembre, Ryad Boudebouz a depuis enchaîné trois titularisations dans un nouveau costume de meneur reculé qui lui va à merveille et lui offre l'opportunité de tirer des flèches à sa guise. Décryptage d'un début de mue.

À 31 ans, Ryad Boudebouz vit avec un boulet de forçat attaché aux deux pieds. Un boulet qui pèse son poids : l'Algérien aime son job., a ainsi déplié le natif de Colmar, il y a quelques jours, dans un long entretien pour(...)"Toi, ce qui va te sauver dans la vie, c'est que tu aimes le foot. Tu vas toujours t'en sortir."" Facile à dire, moins à faire lorsqu'un entraîneur - ici Claude Puel, arrivé sur le banc de l'AS Saint-Étienne en octobre 2019 - vous balade entre les cases. Depuis deux ans, Boudebouz a été tour à tour titulaire, remplaçant, indésirable, spectateur, puis joker de luxe et finalement solution idéale. Titularisé pour la première fois depuis mars 2021 lors du derby face à l'OL début octobre (1-1), le numéro 7 est, comme par magie, redevenu un mec qui compte et autour de qui Puel semble avoir finalement choisi de construire pour réussir la mission "survie en Ligue 1" dans laquelle l'ASSE est embourbée. Par magie, vraiment ? Réponse de Ryad Boudebouz, toujours dansIl faut aussi savoir muer, et depuis quelques semaines, une rumeur circule dans les couloirs de Ligue 1 : Boudebouz Lire la suite de l'article sur SoFoot.com