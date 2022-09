Tactique : Alexis Sánchez, le cerveau d'Igor Tudor

Accueilli comme un roi à Marseille fin août, l'international chilien a débarqué à l'OM avec la pression d'être l'un des - si ce n'est le - plus beaux CV à avoir porté la tunique phocéenne au XXIe siècle. Auteur d'un excellent début de saison, la tête d'affiche de la génération dorée du Chili, habituée aux plus grandes ambiances, est déjà devenue un pion essentiel pour Igor Tudor. Explications.

Petit, mais costaud

Son aventure ciel et blanc aurait pu démarrer de manière rocambolesque après une glissade sur un fumigène envoyé sur le parvis de l'aéroport de Marignane, mais les appuis d'Alexis Sánchez ont tenu. Aligné depuis à la pointe de l'attaque marseillaise en lieu et place d'un Arkadiusz Milik qui a traversé les Alpes pour rejoindre la Juventus,offre une approche et un profil différents de la gâchette polonaise. Utilisé côté droit au Barça, côté gauche à Arsenal et deuxième attaquant à l'Inter, Sánchez collectionne, à 33 ans, autant les top clubs que les postes offensifs et voit son échantillon s'épaissir encore un peu plus depuis son arrivée à l'OM, où il s'est pointé avec un paquet d'interrogations physiques dans les valises. Des interrogations qu'il a rapidement fait exploser : celui qui a disputé moins de 900 minutes la saison passée avec l'Inter vit un début de saison canon, dans les stats - quatre buts en six matchs de France - comme dans le jeu.Connu pour sa vivacité et sa tonicité, l'international chilien, haut de 169 centimètres, brille avant tout jusqu'ici grâce à sa justesse dos au but et à sa…