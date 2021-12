Tacalfred & Weber : "On était fait l'un pour l'autre"

Charnière mythique du retour du Stade de Reims en Ligue 1 au début des années 2010, le duo formé par Mickaël Tacalfred (40 ans) et Anthony Weber (34 ans) s'est reformé depuis l'été dernier dans l'autre club de la cité des Sacres : Reims Sainte-Anne, pensionnaire de Régional 1. Et comme la vie est bien faite, les deux anciens stadistes (plus de 200 matchs chacun) croiseront ce week-end la route du Stade de Reims en 32es de finale de Coupe de France, pour un derby des Sacres inédit au stade Auguste-Delaune. Entretien avec deux jeunes retraités pétillants.

Reims Sainte-Anne Stade de Reims 19/12/2021 Coupe de France Diffusion sur

"C'est un scénario que je n'aurais jamais imaginé : jouer contre le Stade, à Delaune, avec un autre club de la ville." Mickaël Tacalfred

Ça fait un peu bizarre ouais...En partant de Reims, j'espérais venir rejouer un jour à Delaune contre le Stade, mais malheureusement, ce n'est jamais arrivé avec Caen et Brest. Pas même en Coupe de France. La seule fois où on est revenus avec Brest, j'étais suspendu. Là, ça arrive, et je ne vais pas pouvoir y participer parce que je suis blessé... Ça va être chargé en émotions.Je suis revenu deux fois avec l'AJ Auxerre. Mais là, c'est encore plus particulier de venir y jouer avec Reims Sainte-Anne. C'est un scénario que je n'aurais jamais imaginé : jouer contre le Stade, à Delaune, avec un autre club de la ville. C'est beaucoup de bonheur, un honneur de revenir à Delaune.C'est vrai qu'on a passé la plus grande partie de notre carrière à