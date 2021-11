information fournie par So Foot • 30/11/2021 à 06:00

Tabac et football, l'écran de fumée

Alors que le mois sans tabac prend fin ce 30 novembre, une question mérite d'être posée : le monde du football est-il si hermétique que cela à la cigarette ? Si l'époque des clopes dans le vestiaire ou sur le banc de touche est révolue, les joueurs n'ont pas tous écrasé leurs mégots pour autant. Car derrière les discours anti-tabac, le monde du football reste accro à la nicotine. Et devinez quoi : la Covid n'a rien arrangé.

Le tabac, c'est tabou...

"À Monaco, Arsène Wenger a essayé plusieurs fois de me faire arrêter. C'était à une époque où le tabac était plus toléré qu'aujourd'hui. Les gens fumaient à la TV, dans les avions, dans les restos."Emmanuel Petit, blonde addict

Étonnant, ce constat est dressé par un jeune retraité de Ligue 1, un des rares joueurs sondés à avoir accepté de répondre anonymement à cette question : quelle est la place du tabac dans un vestiaire ? Car si l'époque a bien changé depuis les pubs de Kopa pour Camel, ou les photos mythiques de Cruyff cigarette entre les doigts, les cendriers ont toujours leur place dans le paysage footballistique. Et pas seulement chez Verratti, Nainggolan ou Balotelli. La différence, c'est qu'il s'agit aujourd'hui d'une pratique bien cachée, au point même que beaucoup l'imaginent disparue. À tort.Sur le banc d'Amiens depuis cet été, Philippe Hinschberger l'assure :L'ancien boss de Laval évoque alors un joueur qui arrivait systématiquement à l'entraînement, chose qu'il ne tolérerait plus aujourd'hui.Et Hinschberger de taire les noms de coéquipiers qui consumaient plus d'un paquet par jour lorsqu'il chaussait encore les crampons.On parle du temps où il n'était pas rare de voir joueur