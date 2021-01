Ta ville, tu l'aimes ou tu Leipzig

Les dénigrements de son "plastik club", passe encore. Mais Emil Forsberg a touché la corde sensible en s'attaquant à la ville de Leipzig et à sa météo, pas à son goût pendant la période hivernale. Des propos impossibles à laisser passer, qui imposent une petite mise au point.

Emil Forsberg et la météo à Leipzig

Willkommen in Hypezig

Voici comment Susi Wieschollek, employée à l'office de tourisme local, décrit le climat hivernal de Leipzig. Pas de quoi effrayer un Scandinave sur le papier, à part peut-être Emil Forsberg. Le Suédois s'est ouvertement plaint de la météo dans une interview pour, et les mots sont sans équivoque :Vraiment ?Depuis le temps qu'il vit dans la Saxe, Forsberg devrait savoir que la petite Berlin vaut le détour. Sa présence dans la liste dudes 52 lieux à voir en 2020 n'a rien d'un hasard puisque la ville dispose d'une grande richesse historique, avec en têtes de gondole sonmonument de la Bataille des nations, bâti en hommage aux combats de 1813 contre les troupes napoléoniennes, et son musée de la Stasi. Surtout, son patrimoine culturel substantiel est en grande partie accessible (hors contexte pandémique, évidemment) lors de ces journées d'hiver qui peuvent lui paraître si longues., insiste Susi Wieschollek.Une ville de musique et d'arts à l'offre culturelle non négligeable, couplée à un cadre loin d'être aussi désagréable que certains commentaires pourraient le laisser paraître. Aussi dynamique soit-elle, Leipzig ne vous étouffera pas. Bien au contraire, puisque les