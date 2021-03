Syanie Dalmat : "Les femmes issues de la diversité ont été invisibilisées"

Journaliste à L'Équipe, Syanie Dalmat a apprécié le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ! . Elle regrette toutefois que les femmes racisées soient absentes du programme. Au point de se sentir, à 36 ans, exclue d'un sujet qui la concerne, et ce peut-être deux fois plus que ses collègues de la télé.

Je n'ai pas pu me joindre au concert de louanges qui a accompagné hier la diffusion du documentaire de Marie Portolano et Guillaume Prioux #Jenesuispasunesalope tout simplement parce que si j'adhère sur le fond, la forme me dérange profondément. 1/5 -- Syanie Dalmat (@SyaneDalmat) March 22, 2021

Je l'ai découvert en deux temps. D'abord, via la bande-annonce qui a été publiée quelques jours avant, puis lors de la diffusion dimanche. Le sujet m'intéressait, parce qu'il était essentiel de parler du sexisme dans les rédactions de sport et de toutes les dérives qui peuvent y exister. Mais ma première réaction a été de me dire qu'il n'y avait aucune diversité dans ce documentaire. Je me suis dit que la parole avait encore une fois été donnée à des femmes qu'on voit déjà beaucoup, j'avais peur que ça ne tourne qu'autour de ça... Après avoir vu le programme dans son entièreté, il faut reconnaître que le travail fait est exceptionnel. Le fond est très bien traité, mais il manque quelque chose sur la forme. Je sais qu'il y a des femmes issues de la diversité dans les services des sports, et là, j'ai l'impression qu'elles ont été invisibilisées, ce qui est déjà souvent le cas au quotidien. C'est ce que j'ai ensuite souligné dans un message sur Twitter.Oui, elle m'a écrit pour me dire qu'elle comprenait ce que je ressentais. Elle m'a également dit qu'elle avait sollicité des journalistes qui ont refusé de parler. L'idée n'est pas de dire qu'il