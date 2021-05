Portrait de Suzanne Lenglen, icône du tennis féminin, surnommée "La Divine" crédit photo : Shutterstock

À l'occasion des Internationaux de France de tennis (du 23 mai au 6 juin), nous vous proposons de revenir sur le parcours d'une joueuse de légende ayant marqué Roland Garros de son empreinte, au point de donner son nom à l'un des courts. Qui était Suzanne Lenglen ? Comment a-t-elle révolutionné le tennis féminin ?

Suzanne Lenglen: un palmarès inégalé

Née à Paris en 1899, Suzanne Lenglen débute le tennis peu avant l'âge de 12 ans. Elle a 15 ans lorsqu'elle est couronnée championne du monde sur terre battue. C'est après la Première Guerre mondiale que sa carrière prend véritablement son envol. Elle remporte le premier de ses six titres à Wimbledon en 1919, à tout juste 20 ans. Elle s'impose également 6 fois Porte d'Auteuil. Quadruple lauréate des championnats du monde sur terre battue, elle décroche 3 médailles lors des JO d'Anvers en 1920, dont l'or en simple.

Numéro 1 mondiale de 1921 à 1926, elle remporte 241 tournois et affiche un taux insolent de 98% de victoires. Décidée à vivre de son sport, elle passe professionnelle en 1926, multiplie les tournées et les matchs de gala à l'étranger jusqu'à sa retraite deux ans plus tard. Elle devient dessinatrice de mode sportive, ouvre une école de tennis à Paris en 1936, avant de décéder prématurément d'une leucémie foudroyante à seulement 39 ans.

Révolution sur les courts

Outre son impressionnant palmarès, Suzanne Lenglen marque durablement le tennis en imposant son style et en modernisant la discipline. Elle pratique la danse et la gymnastique, s'entraîne souvent face à des hommes et développe un jeu rapide, technique et puissant. Elle monte au filet, perfectionne smash et volée, là où les joueuses d'avant-guerre restaient en fond de court. En 1978, elle est la première joueuse française à faire son entrée dans l'International Tennis Hall of Fame. En 1997, le court A de Roland Garros est rebaptisé en son honneur.

Suzanne Lenglen: première icône du tennis féminin

Véritable pionnière, Suzanne Lenglen bouscule les codes vestimentaires en s'affichant sur les courts avec des tenues colorées à une époque où le blanc prédomine. Pour être plus libre de ses mouvements, elle n'hésite pas à dévoiler ses bras et ses mollets. Icône de mode, elle porte des jupes plissées en soie confectionnées par Jean Patou, des bandeaux en tulle, et s'affiche maquillée et parée de bijoux lors de ses matchs. Surnommée "La Divine", Suzanne Lenglen accède au statut de star internationale. Une femme libre et moderne, et l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis.

